VS vraagt Honduras om uitlevering oud-president Hernández

De Verenigde Staten hebben Honduras gevraagd om de arrestatie en uitlevering van oud-president Hernández. De Amerikanen verdenken hem van betrokkenheid bij drugshandel.

Tientallen Hondurese politieagenten en militairen hebben het huis van Hernández in Tegucigalpa omsingeld. Hernández verliet zijn ambt vorig jaar na beschuldigingen dat hij samenwerkte met drugshandelaren. De linkse Xiomara Castro verving hem eind vorig jaar als president.

Hernández' broer is in de VS veroordeeld voor drugshandel en hijzelf wordt er onder meer van verdacht dat hij via zijn broer 1 miljoen dollar smeergeld heeft gekregen van de beruchte Mexicaanse drugsbaas El Chapo.

Zwarte lijst

Het verzoek van Washington om uitlevering betekent een grote ommezwaai van de Amerikaanse regering, die Hernández gedurende zijn acht jaar aan de macht als een vitale bondgenoot beschouwde in de regio. De Verenigde Staten hadden hem al op een zwarte lijst geplaatst.

Bovendien heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken onlangs gezegd dat er geloofwaardige aanwijzingen zijn dat Hernández "zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen of faciliteren van corruptie en drugshandel". Hernández heeft altijd alle banden met drugshandelaren ontkend.