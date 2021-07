Nederlandse staatsbank FMO financierde veroordeelde Hondurese zakenman

De Nederlandse ontwikkelings- en staatsbank FMO heeft miljoenen geleend aan het bedrijf van een Hondurese zakenman, die is veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op een mensenrechtenactivist. Dat meldt het FD.

Het geld was bedoeld voor de bouw van een waterkrachtcentrale, waartegen mensenrechtenactivist Berta Cáceres het verzet leidde. De familie van Cáceres wil in een rechtszaak in Nederland de bank aansprakelijk stellen. De bank zou de controleplicht verzuimd hebben en indirect de moord mogelijk hebben gemaakt.

David Castillo heeft het geld van FMO volgens de nabestaanden van Cáceres gebruikt om smeergeld te betalen en zelfs om de moord te financieren. De krant heeft van de familie inzage gekregen in rechtbankstukken, betalingsafschriften en door de Hondurese justitie getapte WhatsAppgesprekken van Castillo.

Huurmoordenaars

Deze maand werd ex-militair Castillo veroordeeld voor de "planning en organisatie" van de moord op Cáceres. Zij werd in 2016 in haar huis door huurmoordenaars doodgeschoten. Ze was tegen de komst van de waterkrachtcentrale omdat die het leefgebied van inheemse gemeenschappen zou bedreigen.

FMO laat weten geschokt te zijn door de zaak en zegt dat de selectiecriteria voor projecten strenger zijn geworden. Inhoudelijk wil de bank niet reageren omdat de zaak voor de rechter ligt.

De bouw van de waterkrachtcentrale werd voor ongeveer een kwart gefinancierd door FMO, wat neerkwam op 15 miljoen euro. Volgens het FD maakte FMO geld over naar twee bedrijven die niet betrokken waren bij de bouw van de centrale. De bank had ten tijde van de moord 6 miljoen euro betaald.

FMO stimuleert economische groei in ontwikkelingslanden en de Nederlandse Staat is voor 51 procent eigenaar van de bank. Eerder kwam de bank in opspraak om het financieren van 'foute' bedrijven, waaronder drie palmolieplantages in Congo.