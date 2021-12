Regeringspartij Honduras erkent nederlaag, na 12 jaar weer linkse president

Twaalf jaar na de staatsgreep die de conservatieve Nationale Partij aan de macht bracht, krijgt Honduras weer een linkse president. Xiomara Castro, vrouw van de in 2009 afgezette president Manuel Zelaya, won de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag. Haar tegenstrever tijdens de verkiezingen heeft nu zijn nederlaag erkend. Castro, van de partij Vrijheid en Heroprichting, wordt de eerste vrouwelijke president van het land.

Nasry Asfura, burgemeester van de hoofdstad Tegucigalpa, was de kandidaat voor de Nationale Partij. Met iets meer dan de helft van de stemmen geteld, heeft hij 34 procent van de kiezers achter zich weten te krijgen. Daarmee bleef hij ruim achter Castro, die nu op 53 procent staat.

"Ik wil publiekelijk zeggen dat ik haar feliciteer met haar overwinning. Ik hoop dat God haar bijstaat en dat haar regering datgene doet dat het beste is voor alle Hondurezen", aldus Asfura na afloop van een gesprek met Castro.

Verkiezingsfraude

Bij de verkiezingen in 2017 was Castro de running mate van de linkse kandidaat Salvador Nasralla. Die verloor de verkiezingen nipt, maar internationale waarnemers stelden onregelmatigheden vast. Demonstraties tegen de uitslag werden hardhandig neergeslagen en 23 mensen kwamen om het leven.

Veel Hondurezen waren uitermate ontevreden over de zittende president Juan Orlando Hernández en de Nationale Partij. Honduras is een van armste landen van Midden-Amerika en kent grootschalige corruptie. Hernández' broer is in de VS veroordeeld voor drugshandel. De president zelf wordt ook verdacht van betrokkenheid bij drugshandel. Zo zou hij via zijn broer een miljoen dollar smeergeld hebben gekregen van de beruchte Mexicaanse drugsbaas El Chapo.

Ook is er veel bendegeweld en is het moordcijfer één van de hoogste ter wereld. Honderdduizenden Hondurezen hebben de afgelopen jaren geprobeerd te migreren, voornamelijk naar de Verenigde Staten.

De VS hebben Castro gefeliciteerd. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken noemt haar overwinning in een verklaring historisch. Bij de staatsgreep in 2009 hielden de VS zich relatief afzijdig. De afgezette president Zelaya bevond zich in het links-populistische Latijns-Amerikaanse kamp van landen als Venezuela en Bolivia, die een slechte verhouding hebben met de VS.