Eerst kwam covid, toen de orkanen: veel Hondurezen verlaten land

Eerst kwam het virus. De coronapandemie sloeg keihard toe in Honduras, waar de meeste mensen ook zonder corona al te kampen hadden met armoede, werkloosheid en woningnood. En toen kwamen, kort achter elkaar, de orkanen Eta en Iota. Die raasden in november vorig jaar over Midden-Amerika. In Honduras raakten duizenden mensen alles kwijt.

"Covid was zwaar, maar we konden het min of meer aan. We hadden een huis waar we met de kinderen konden verblijven tijdens de pandemie. Maar toen de orkanen kwamen, konden we niets meer", zegt Franklin Otoniel Moreno Rodriguez. Hij woont al een half jaar met zijn vrouw en drie kinderen onder een brug aan de rand van San Pedro Sula, de tweede stad van Honduras.

Het gezin slaapt in een geïmproviseerde tent van losse stukken plastic onder het viaduct, net als de andere families. "We hebben geen goed leven. We slapen niet in een echt bed, onder een dak", zegt Franklin tegen cameraman Claudio Escalón, die voor de NOS ging kijken bij de groep orkaanslachtoffers.

Franklins vrouw Brenda Susana staat langs de snelweg, met de baby in haar armen. "We hebben honger", roept ze naar de passerende automobilisten. Op een goede dag bedelt ze omgerekend ongeveer 10 euro bij elkaar, vertelt ze. Het is het enige inkomen van het gezin. "We geven het uit aan eten. Het is moeilijk, niemand helpt ons."

Bekijk hier de reportage van correspondent Marc Bessems: