Aflossingsvrije hypotheek in trek door verhitte huizenmarkt: 'Een blijvertje'

Na jaren van ontmoedigingsbeleid is de (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek weer in trek. Vooral onder huizenkopers- en bezitters onder de 35 jaar, zegt De Hypotheker op basis van eigen cijfers. Dat komt volgens de grootste hypotheekadviseur van Nederland door de lage hypotheekrente en de oververhitte huizenmarkt.

De grootste stijging zat hem in het aantal mensen dat hem aanvroeg om de huidige hypotheek te verhogen en daarmee bijvoorbeeld het huis te verbouwen. Dat waren er in 2021 ruim twee keer zoveel als een jaar eerder. De Hypotheker houdt er gezien de verhitte huizenmarkt rekening mee dat de aflossingsvrije hypotheek "een blijvertje" is.

Ook onder mensen die een nieuw huis kopen, wordt deze hypotheekvorm populairder. Het aantal huizenkopers onder de 35 jaar dat vorig jaar zo'n hypotheek nieuw heeft aangevraagd, steeg met ruim een kwart ten opzichte van 2020.

Verduurzamen of verbouwen

Het gaat volgens De Hypotheker in totaal om een paar duizend aflossingsvrije hypotheken. "Opzienbarend", zegt een woordvoerder. "In deze woningmarkt daalt het aantal transacties. En in deze leeftijdsgroep groeit het aandeel mensen met een aflossingsvrije hypotheek."

De toename is te verklaren door de hoge huizenprijzen. "Hierdoor investeren jongeren liever in hun bestaande huis, door dat te verbouwen of te verduurzamen. Vanwege de lage maandlasten bij aflossingsvrije hypotheek, is dit een aantrekkelijke manier om dat te bekostigen."