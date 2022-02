Nederland sloeg eind september aanbod evacuatie-vlucht uit Kabul af

Een paar dagen later schrijft één van de ambtenaren dat er nog ruim 150 Nederlanders in Afghanistan zijn voor wie nog geen vlucht is gevonden. Daarnaast zijn er iets meer dan honderd Afghanen die in aanmerking komen voor evacuatie door Nederland, die ook allemaal een paspoort hebben.

Toch wordt het aanbod van PIA afgeslagen. "Met deze aantallen kan er in principe een charter gevuld worden," schrijft de ambtenaar. "Maar zoals gisteren is bepaald zullen we de PIA route eerst gebruiken voor kleine groepjes (15 - 20 personen)". Onduidelijk is waarom die keuze is gemaakt.

"COA zit echt propvol"

Een sluitende verklaring voor deze strategie geven de stukken niet, maar opvallend is dat één van de ambtenaren wijst na overleg met het COA op een tekort aan opvangplekken in Nederland. "het COA zit echt propvol ze zoeken naar extra locaties waar ze mensen kwijt kunnen (was maandag ook op NOS Journaal) dus we zullen de groepjes waarschijnlijk vrij klein moeten houden Een heel vliegtuig vol wordt een uitdaging zowel op Schiphol als in de opvang."

Een andere ambtenaar antwoordt daarop dat dit niet op ambtelijk niveau kan worden besloten. "Als gebrek aan opvangplekken ons werkelijk zou gaan beperken in het uitvliegen moeten we dat tijdig op hoog en politiek niveau bespreken Daar moet dan een politieke afweging worden gemaakt."

Het is niet duidelijk of die afweging inderdaad op politiek niveau is gemaakt. Wel is zeker dat Nederland nooit een vliegtuig vol evacuees naar Pakistan heeft gevlogen.

Het kabinet volgde in de maanden erna de strategie waarbij steeds kleinere groepen naar Pakistan of naar Qatar werden gevlogen. Daardoor moest een deel van de groep waar het om ging wel veel langer wachten, terwijl uit de stukken ook blijkt dat het ministerie de situatie in Afghanistan snel zag verslechteren.