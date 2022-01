Vrijwel alle wegen afgesloten voor Afghanen op Nederlandse evacuatielijst

Het is vrijwel onmogelijk voor de meeste Afghanen op de Nederlandse evacuatielijst om Nederland ook daadwerkelijk te bereiken. Dat blijkt uit e-mails van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken aan Afghanen, die zijn ingezien door de NOS. Er zijn naar schatting nog zo'n 1500 Afghanen achtergebleven die voor evacuatie naar Nederland in aanmerking komen.

De laatste route die relatief veel Afghanen gebruikten, is de landroute naar de Nederlandse ambassade in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Die ambassade heeft een aantal Afghanen per e-mail laten weten dat ze niet meer kunnen helpen als mensen illegaal Pakistan zijn binnengekomen. Veel Afghanen die over land vanuit Afghanistan naar Pakistan reizen om te worden geëvacueerd, doen dat zonder de vereiste papieren.

De evacuatievluchten naar Pakistan en Qatar zijn ook al anderhalve maand niet meer uitgevoerd en er is geen concreet uitzicht op hervatting. Bij de Nederlandse ambassades in Iran en Turkije meldden zich de afgelopen maanden ook Afghanen, maar daarbij ging het om veel kleinere aantallen.

Visumproblemen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat mails zijn verstuurd waarin staat dat de Nederlandse ambassade in Pakistan veel Afghanen niet meer kan helpen. Volgens het ministerie is dat onmogelijk geworden, omdat Pakistan niet meer toestaat dat Afghanen zonder geldig Pakistaans visum Pakistan verlaten.

Veel tolken en andere personeelsleden die ooit voor bijvoorbeeld het Nederlandse leger werkten, hebben nooit een paspoort gehad en het is moeilijk om bij het Taliban-bewind nieuwe paspoorten aan te vragen. Voor wie wel een paspoort heeft, is het aanvragen van een Pakistaans visum duur. Achtergebleven tolken met wie de NOS contact heeft, zeggen dat de visa ook moeilijk te krijgen zijn.

Nieuwe groep

Woensdag kwamen nog wel elf Afghanen vanuit Pakistan aan in Leipzig in Duitsland. Zij hebben als eindbestemming Nederland. Het ging om de eerste groep uit Afghanistan in meer dan een maand tijd die via Pakistan richting Nederland kwam. Volgens het ministerie beschikten deze Afghanen wel over paspoorten en Pakistaanse visa.

De grootste groep Afghanen werd tot nu toe via de lucht geëvacueerd, maar ook die vluchten liggen dus stil. De meeste geëvacueerde Afghanen vlogen eerst naar Qatar, maar de laatste vlucht naar dat land was op 6 december. De luchtroute naar Pakistan is al langer afgesloten.

Alternatieve routes onderzocht

Begin januari zei een advocaat namens de Nederlandse overheid nog te verwachten dat een groep Afghanen binnen een maand naar Nederland kan worden geëvacueerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu tegen de NOS dat op dit moment onderzoek wordt gedaan naar alternatieve routes, maar welke routes dat zijn, blijft onduidelijk.

Ook schreef de vorige minister van Buitenlandse Zaken, Ben Knapen, aan de Tweede Kamer dat mensen die voor evacuatie in aanmerking komen, kunnen aankloppen bij Nederlandse ambassades. Dat beleid staat nog steeds, maar is in de praktijk voor mensen zonder paspoort niet meer uitvoerbaar door de aangescherpte Pakistaanse voorwaarden.