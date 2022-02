Volt-Kamerlid Gündoğan wil zetel hoe dan ook behouden

Omdat het Volt-Kamerlid vragen heeft bij de rechtmatigheid van het handelen van het bestuur van Volt, heeft ze advocaat Knoops in de arm genomen. Ze zegt strijdbaar te blijven en nog steeds achter het programma van Volt te staan, "de partij waarvan ik houd en waarvoor ik met ruim 41.000 stemmen ben verkozen."

Het liefst zou ze Kamerlid voor Volt willen blijven, maar als dat niet lukt, gaat ze op eigen titel verder. Ze voelt zich daartoe aangemoedigd door de vele aardige berichten die ze heeft ontvangen.

Gündoğan wordt ernstig bedreigd en heeft zich daar regelmatig over uitgesproken. In haar verklaring zegt ze dat ze door een zware periode in haar leven gaat en zich heeft laten adviseren over beveiliging. Mede daarom zegt ze vorige week nog bij meerdere mensen in de partij te hebben aangegeven "dat ik mij onveilig voel".