Geschorst Volt-Kamerlid Gündoğan: 'Weet niet wat mij verweten wordt'

Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan weet nog steeds niet vanwege welke beschuldigingen zij door haar partij is geschorst. Dat zegt ze tegen de NOS. Zij heeft een eigen adviseur die haar aanraadt nu niet te veel te zeggen. Gisteren meldde de partij dat het gaat om klachten over grensoverschrijdend gedrag.

De partij zegt tot de schorsing te zijn overgegaan toen het al eerder ingeschakelde externe integriteitsbureau had gezegd het onderzoek te gaan uitbreiden "vanwege de aard van de meldingen".

Volt gaf vandaag iets meer toelichting op de schorsing van het Kamerlid. Het gaat om situaties waarbij er sprake was van een "machtsverhouding" en "het heeft betrekking op mensen binnen de partij". Die zouden zich "onveilig voelen om zich uit te spreken over wat zij hebben meegemaakt".

De partij zegt in een bericht met vragen en antwoorden over de zaak op de eigen site dat het klopt dat het Kamerlid niet over de beschuldigingen is geïnformeerd. Er staat: "Hebben jullie de klachten met haar gedeeld? Nee, want zij is onderdeel van het onderzoek. Het bureau spreekt eerst met degenen die meldingen doen en naar voren stappen met de klachten. Daarna vindt wederhoor met Nilüfer Gündoğan plaats."

Geen contact met media

Volgens Volt betekent de schorsing dat zij niet namens de partij deelneemt aan debatten en andere publieke optredens. Ze mag ook geen contact hebben met medewerkers. Volt zegt in het bericht verder Gündoğan te hebben gevraagd "in het belang van het onderzoek" geen contact te hebben met journalisten. "Ook zal zij niet actief zijn op social media."

Gündoğan zegt dat zij weet dat zij als Kamerlid niet kan worden geschorst. Volksvertegenwoordigers worden als individu gekozen, hun zetel is geen 'bezit' van de partij. Wel kan zij tijdelijk of permanent uit de fractie worden gezet. Zij zegt dat zij zich niet de mond laat snoeren en het juiste moment afwacht om te reageren.