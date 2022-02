Tweede Kamer wil gevangenisstraf en hoge geldboetes voor 'homogenezers'

Mensen die zich bezighouden met therapieën om seksuele gerichtheid of genderidentiteit te 'genezen' moeten gevangenisstraf of hoge geldboetes krijgen. Dat blijkt uit een initiatiefwetsvoorstel van D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren over deze zogenoemde 'homogenezers'.

De therapieën worden ook wel conversiebehandelingen genoemd. Het gaat om het strafbaar maken van behandelingen van minderjarigen en van meerderjarigen waarbij er sprake is van overwicht in de relatie. De wettekst is nu openbaar gemaakt voor een internetconsultatie. Daarna volgt een juridisch oordeel van de Raad van State.

De partijen, die samen een Kamermeerderheid vormen, willen maximaal een jaar gevangenisstraf, en maximaal twee jaar bij herhaling. De boete kan oplopen tot 22.500 euro. Als de 'homogenezingspraktijk' vanuit een beroep wordt uitgeoefend, moet iemand uit zijn beroep gezet kunnen worden.

Religieuze gemeenschappen

De behandelingen vinden grotendeels plaats in de strengere religieuze gemeenschappen. Maar het maakt de partijen eigenlijk niet uit wat de herkomst van zogenaamde behandelingen is. Het belangrijkste doel is wat hen betreft de negatieve gevolgen, zoals depressie en schuldgevoel, voor jonge of afhankelijke deelnemers te voorkomen.

VVD-Kamerlid Van der Woude: "Als je wilsbekwaam bent en boven de 18 dan moet je die therapie zelf kunnen kiezen. Deze wet is echt bedoeld om kwetsbare mensen te beschermen. Ook volwassenen die niet goed in staat zijn om te uiten dat ze dit niet willen en zich er slecht door voelen."

Vorige kabinet

De Tweede Kamer had het vorige kabinet al om een verbod op deze therapieën gevraagd, maar de toenmalige ministers Grapperhaus (CDA), De Jonge (CDA), Van Engelshoven (D66) en Ollongren (D66) lieten weten dat ze voorlopig niet met een voorstel zouden komen.

Het kabinet wilde eerst een onderzoek. Daarbij moet worden bekeken hoe een verbod kan worden gehandhaafd. "Maar ook de keuzevrijheid om in therapie te gaan, moet worden meegewogen", vindt het kabinet.