Kabinet komt voorlopig niet met verbod op 'homogenezing'

Het kabinet komt voorlopig niet met een verbod op therapie om seksuele gerichtheid of genderidentiteit te 'genezen'. Er komt wel een onderzoek naar de "verdere juridische mogelijkheden" om zogenoemde homogenezing aan banden te leggen, schrijven de demissionaire ministers De Jonge en Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

De Kamer had twee jaar geleden gevraagd om een verbod. Wie probeert op welke manier dan ook de seksuele voorkeur van iemand te veranderen, moet daarvoor worden bestraft, zei een Kamermeerderheid toen. Dit soort therapieën worden met name gegeven in orthodox gelovige kringen.

Keuzevrijheid

Volgens de twee ministers is het "nu nog niet mogelijk om te bepalen op welke wijze het voorkomen en tegengaan van homoconversie het meest succesvol kan worden gerealiseerd." Vandaar dat er eerst extra onderzoek nodig is. Daarbij moet worden gekeken naar de manier waarop een verbod gehandhaafd kan worden, maar bijvoorbeeld ook de keuzevrijheid om in therapie te gaan moet worden meegewogen, schrijft het kabinet.

Het demissionaire kabinet zegt wel toe om dit soort praktijken "krachtiger" tegen te gaan. Daarvoor komen er steunpunten voor lhbti'ers en wordt een gedragscode opgesteld. "Waarmee een norm kan worden gesteld ten aanzien van seksuele identiteit in relatie tot geloof en levensovertuiging."

Uit onderzoek uit 2020 blijkt dat Nederland zo'n vijftien therapeuten en organisaties kent die proberen homoseksuelen te 'genezen'. Verder concludeerden de onderzoekers dat dergelijke therapie ernstige psychische schade aanrichten.