Zwitsers stemmen tegen dierproevenverbod en voor beperking tabaksreclames

Er komt geen verbod op dierproeven in Zwitserland. In een referendum stemde een ruime meerderheid van 79 procent van de Zwitsers tegen zo'n verbod, meldt de Zwitserse publieke omroep SRF. Bij goedkeuring zou Zwitserland het eerste land ter wereld zijn met een totaalverbod op dierproeven.

De afwijzing komt niet als een verrassing. Geen enkele grote politieke partij in Zwitserland is een voorstander van zo'n totaalverbod. Het referendum kwam voort uit een burgerinitiatief, ondersteund door dierenactivisten en een aantal bedrijven. Zij noemen dierproeven onethisch en onnodig.

Voorstanders wijzen op het belang van dierproeven bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Een verbod zou daarom tot economische schade leiden, omdat de farmaceutische industrie bij een verbod de activiteiten naar het buitenland zou verplaatsen.

Volgens SRF neemt het aantal dierproeven in Zwitserland de afgelopen jaren af. In 2020 werden zo'n 556.000 dieren gebruikt voor onderzoek; in 1983 waren dat er nog bijna twee miljoen.

Tabaksreclames voor jongeren

In Zwitserland mogen burgers meerdere keren per jaar naar de stembus voor uiteenlopende referenda. Zo werd er de afgelopen jaren gestemd voor het homohuwelijk, tegen afschaffing van het vrije verkeer van personen tussen Zwitserland en de Europese Unie en voor de invoering van een boerkaverbod. De opkomst bij de referenda is vaak laag: vandaag bracht 44 procent van de stemgerechtigden een stem uit.

Naast het dierproevenverbod mochten de Zwitsers over drie andere thema's stemmen. Een meerderheid van 56,6 procent stemde voor een verbod op tabaksreclame gericht op minderjarigen. In de praktijk betekent dat er alleen nog tabaksreclames mogen worden vertoond op plaatsen waar alleen 18-plussers mogen komen, zoals nachtclubs.

De voorgenomen afschaffing van een specifieke ondernemersbelasting werd met 63 procent van de tegenstemmen weggestemd. Ook het voornemen om noodlijdende kranten en tijdschriften te ondersteunen met een subsidiepakket werd weggestemd.