Grote meerderheid Zwitsers stemt in referendum voor homohuwelijk

De Zwitserse kiezers hebben in overgrote meerderheid voor invoering van het homohuwelijk gestemd. Uit een exitpoll van publieke omroep SRF blijkt dat het ja-kamp met 64 procent van de stemmen een klinkende overwinning heeft behaald.

In Zwitserland kunnen homo's en lesbiennes al een geregistreerd partnerschap sluiten, maar ze krijgen daarmee niet dezelfde rechten als hetero-paren. Afgelopen december keurde het parlement een wet goed die het huwelijk ook openstelt voor mensen van hetzelfde geslacht.

Tegenstanders verzamelden daarop de 50.000 handtekeningen die nodig zijn om een onderwerp in een referendum voor te leggen aan de hele bevolking. In de campagne liepen ze vooral te hoop tegen het onderdeel in de wet waarmee het voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk wordt om kinderen te adopteren. Ook was het hun een gruwel dat lesbiennes toegang krijgen tot spermadonoren. Kinderen dienen te worden opgevoed door een vader en een moeder, vinden ze.

Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste stellen van hetzelfde geslacht in Zwitserland kunnen trouwen. Mogelijk duurt dat nog maanden omdat de wet nog officieel moet worden ingevoerd.