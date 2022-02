Hoofdinspecteur politie opgepakt voor deelname aan criminele organisatie

De Rijksrecherche heeft vandaag een hoofdinspecteur van de Landelijke Eenheid aangehouden. De 47-jarige politieman wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, corruptie en schending van het ambtsgeheim.

Volgens het Openbaar Ministerie bestaat het vermoeden dat de verdachte zeer vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar een criminele organisatie. Vorig jaar mei is hij al buiten functie gesteld. Dat hij nu pas is opgepakt heeft te maken met de looptijd van het onderzoek, zegt een woordvoerder van het OM.

Het AD meldt dat de man teamchef bij de Dienst Specialistische Operaties was. Daarom zou hij inzicht hebben gehad in alle lopende infiltraties die de politie doet in de onderwereld. Goed ingevoerde bronnen vertellen tegen de krant dat de man is beeld is gekomen door ontsleutelde berichten uit cryptodienst Sky.

Na verhoor mocht de verdachte vandaag weer naar huis "in afwachting van de verdere resultaten van het onderzoek". Dat wordt uitgevoerd door de Rijksrecherche onder leiding van het Landelijk Parket.

Maximale vertrouwensfunctie

Het onderzoek naar de man, dat vorig jaar begon, richtte zich op witwassen en belastingfraude, meldde NRC destijds. Nadat de verdachte buiten functie werd gesteld is bij hem ook huiszoeking gedaan. Bij de politie had hij volgens de krant een 'maximale vertrouwensfunctie'. De teamchef hield zich bezig met het beheer en de inzet van speciale technische apparatuur op de afdeling interceptie & sensing.