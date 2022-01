Door interne problemen veiligheidsrisico's bij geheime operaties van politie

Reactie politie

In een schriftelijke verklaring zegt de politie zich in de conclusies van het rapport te herkennen. "Het is een kritisch rapport waarvan ik mij de inhoud zeer aantrek", zegt Rob van Bree, plaatsvervangend politiechef van de Landelijke Eenheid. "We dienen een organisatie te bouwen die de professionaliteit van onze collega's op een juiste wijze ondersteunt en hun een veilige werkomgeving biedt. Dat is het minste wat zij mogen verwachten."