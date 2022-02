Astronautendroom nog levend voor 37 Nederlanders

Je kunt er niet voor naar een school, en wie (tenzij je kind bent) op een feestje zegt dat-ie astronaut wil worden, wordt niet zelden meewarig aangekeken. Toch spreekt de ruimtevaart enorm tot de verbeelding en heeft menigeen er veel voor over om een keertje mee te mogen op missie. Het succes van de commerciële ruimtevluchten van Jeff Bezos en anderen laat daar geen twijfel over bestaan.

De belangstelling voor het nieuwe astronautenprogramma van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA bleek afgelopen zomer dan ook weer groot. In totaal meldden zich in eerste instantie ruim 22.000 mensen zich aan voor een plekje in de raket, verdeeld over de 25 landen die lid zijn van ESA.

Bij een eerste selectie zijn de avonturiers nu zorgvuldig eruit gefilterd en zijn er nog 1361 kandidaten over, blijkt uit een nieuw overzicht van ESA. Van hen zijn er 530 vrouw.

Twintig mannen en zeventien vrouwen uit Nederland maken nog kans om astronaut te worden. Er hadden zich 982 Nederlanders aangemeld.

Van de 1361 overgeblevenen komen er 404 uit Frankrijk. Daarna volgen Duitsland (194), het Verenigd Koninkrijk (166) en Italië met 159.

Nieuw ruimtestation

De ESA wil in de herfst de namen van de astronauten onthullen. Zij gaan naar het internationale ruimtestation ISS of mogelijk naar een nieuw ruimtestation rond de maan.

Onder de kandidaten zijn ook mensen met een lichte lichamelijke handicap, zoals een veel korter been of een lichaamslengte van niet meer dan 1 meter 30. Ook voor hen heeft ESA plekken gereserveerd. Zij kunnen 'parastronaut' worden.

Nederlanders

Dat een avontuur in de ruimte geen vanzelfsprekendheid is, bewijst het aantal Nederlanders dat ooit de ruimte in is geweest: vier. Begin 1985 was Lodewijk van de Berg de eerste. De geboren Zeeuw was toen echter al lang naar Amerika verhuisd en ging als Amerikaan de ruimte in.

Later in 1985 was Wubbo Ockels de eerste Nederlandse staatsburger die het hogerop zocht. Zowel hij als Van den Berg vloog in de spaceshuttle Challenger.

André Kuipers heeft van de Nederlanders veruit de meeste ruimte-uren op zijn naam staan. In 2004 ging hij anderhalve week naar het ruimtestation ISS. Zeven jaar later maakte hij zijn tweede ruimtereis. Toen verbleef hij acht maanden in het ISS.

Vorig jaar werd de 18-jarige Olivier Daemen uit Oisterwijk de vierde en veruit jongste Nederlander die de ruimte in ging. Aan boord van een commerciële vlucht werd hij als toerist gelanceerd.