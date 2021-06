Bijna 23.000 mensen reageerden op vacature voor astronaut

De laatste keer dat de ruimtevaartorganisatie open sollicitaties hield, was in 2009. Toen reageerden er 8413 belangstellenden; ruim 7000 mannen en een kleine 1300 vrouwen. Uiteindelijk werden er zes mensen aangenomen. Daar zat geen Nederlandse kandidaat bij.

"Het aantal sollicitanten is indrukwekkend" zegt Josef Aschbacher, directeur van ESA. "Het is voor de kandidaten ook belangrijk om te beseffen hoe groot de concurrentie is en wat hun kansen zijn."

'Nieuw tijdperk'

Het Europese agentschap wil 25 astronauten opleiden om "samen te werken met bestaande astronauten, nu Europa een nieuw tijdperk van ruimteverkenning ingaat". Slechts enkelen van hen zullen een vast contract krijgen, de rest vormt een reserve.

Op zijn vroegst in 2025 willen de ESA en de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bemande maanreizen gaan uitvoeren en mogelijk ook reizen naar Mars.

Tot nu toe zijn drie Nederlanders de ruimte in geweest: Lodewijk van den Berg en Wubbo Ockels in 1985 en André Kuipers in 2002 en 2011. Of er nog een vierde Nederlander aan dat rijtje kan worden toegevoegd, wordt eind volgend jaar duidelijk, nadat de kandidaten een grondige selectieprocedure hebben doorlopen.