Booking reorganiseert, klantenservice ondergebracht bij ander bedrijf

De klantenservice van Booking.com wordt voortaan grotendeels uitbesteed. Duizenden werknemers die nu nog voor het reisplatform werken, zullen worden ingehuurd door een ander bedrijf.

Dat bevestigt Booking na berichtgeving van NRC. De kantoren in Amsterdam en Manchester vallen buiten de reorganisatie. De verandering komt al snel: Majorel, een bedrijf dat wereldwijd klantenservice-diensten aanbiedt, neemt de taken al vanaf het tweede kwartaal dit jaar over.

Het is de tweede reorganisatie in relatief korte tijd. In het eerste jaar van de coronacrisis schrapte Booking duizenden banen.

24/7 bereikbaar

In een verklaring stelt het bedrijf dat het voor klanten en partners 24/7 bereikbaar wil zijn en daarnaast ambitie heeft om andere reisproducten- en diensten aan te bieden. Om die reden kiest het ervoor om "de meeste van onze klantenservicemedewerkers" onder te brengen bij Majorel.

Booking noemt het klantenservicebedrijf een "belangrijke strategische partner", met zo'n 2700 medewerkers die de reissite nu al ondersteunen.

Breuk met verleden

Volgens NRC is de stap van Booking een breuk met het verleden. Het bedrijf deed juist altijd alles zelf. Medewerkers zijn volgens de krant bang voor slechtere arbeidsvoorwaarden bij hun toekomstige werkgever.

De mensen op de klantenservice-afdelingen in Amsterdam en Manchester blijven wél in dienst van Booking, schrijft NRC op basis van een verklaring die de top aan het personeel heeft gestuurd. Zij gaan complexer klantenservicewerk doen.