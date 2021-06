Weinig grootontvangers volgen voorbeeld Booking.com bij terugbetalen loonsteun

Voor dit artikel is gekeken naar de 25 grootste ontvangers van NOW-steun in de drie rondes loonsteun tussen maart en december vorig jaar. De top 25 is opgemaakt uit de registers die het UWV na elke ronde heeft gepubliceerd. Daarin staat het voorschot dat aan de bedrijven is betaald. Het voorschot is 80 procent van het subsidiebedrag.

Het is mogelijk dat het subsidiebedrag verandert na de definitieve berekening, en dat bedrijven geld moeten terugbetalen of nog extra ontvangen.