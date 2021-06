Booking betaalt loonsteun terug na ophef over bonussen

Booking.com gaat de 65 miljoen euro aan NOW-steun die het kreeg terugbetalen. De stap volgt op de politieke ophef van de afgelopen dagen over 28 miljoen euro aan bonussen die het boekingsbedrijf de afgelopen tijd heeft uitgekeerd.

"We hebben het debat in de Nederlandse samenleving van de afgelopen dagen op de voet gevolgd, nemen dit uiterst serieus, en hebben oog voor de gevoeligheid van dit onderwerp", zegt Booking.com vandaag.

"Tijdens de pandemie hebben we de beschikbare opties om Booking.com door de crisis heen te loodsen en werkgelegenheid te behouden zo goed mogelijk ingezet, inclusief een beroep op de NOW-regeling", vervolgt het bedrijf. "De vraag of we de NOW-subsidie zouden terugbetalen heeft altijd op tafel gelegen, maar was voor Booking.com een afweging voor wanneer we financieel in stabieler vaarwater zouden komen."

Het bedrijf zegt vanwege 'de maatschappelijke vraag die ons nu gesteld wordt' besloten te hebben de NOW-steun terug te betalen. Ook zou meespelen dat de inkomsten van het bedrijf zich aan het herstellen zijn.

Boycot

De Tweede Kamer reageerde woedend toen bekend werd dat Booking bonussen had uitgekeerd. Zo riepen de VVD en Denk op tot een boycot en haalde de ChristenUnie de bijbeltekst 'geldzucht is de wortel van alle kwaad' aan.

Demissionair minister Koolmees zei eergisteren nog juridisch er niets aan te kunnen doen. Booking heeft alleen in de eerste ronde NOW-steun aangevraagd. Toen gold nog niet dat er geen bonussen uitgekeerd mogen worden door bedrijven die coronasteun ontvingen.