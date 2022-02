Energiebedrijven verwachten problemen door inflatie: 'Tientjes extra hakken erin'

Meer betalingsherinneringen en klanten die in de toekomst misschien de rekening niet meer kunnen betalen: energiebedrijven merken nu al dat de hoge inflatie mensen in de portemonnee raakt, en mogelijk wordt dat nog erger.

De situatie wordt grotendeels veroorzaakt door de gestegen energieprijzen. Een verlaging van de energiebelasting biedt geen soelaas. "Hoewel we nu nog geen effect zien van de energiestijging, verwachten we wel dat dat gaat komen", zegt Martin Neef, manager tijdig betalen bij Vattenfall. "Dat wil niet zeggen dat er nu geen problemen zijn: tientjes per maand extra hakt er bij een deel van de klanten flink in."

Ook UnitedConsumers zegt nog geen toename van betalingsproblemen te zien. Eneco verstuurt sinds vorige maand wel meer betalingsherinneringen, maar dat bedrijf vindt het nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden.