Inflatie stijgt naar 6,4 procent, hoogste niveau in bijna 40 jaar

De inflatie in Nederland is in januari verder gestegen, naar 6,4 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is het hoogste inflatiecijfer sinds juni 1982. In december was de inflatie 5,7 procent.

Vooral de energieprijzen zijn verder opgelopen. In januari was energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) 90 procent duurder dan een jaar eerder. In december was dat 75 procent.

Ook de voedselprijzen droegen bij aan de toename van de inflatie. Voedingsmiddelen waren in januari 4,3 procent duurder dan een jaar eerder. In december was dit 2,6 procent. Brood, kaas en kwark leverden de grootste bijdrage aan de inflatiestijging.

Zorgelijk

Volgens de Europese meetmethode is de inflatie in Nederland zelfs 7,6 procent. In de eurozone als geheel is dat 5,1 procent. De Nederlandse inflatie is dus een stuk hoger dan het Europese gemiddelde en dat verschil is in lange tijd ook niet zo groot geweest.

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank waarschuwde zondag dat de hoge inflatie zeker tot de eerste helft van volgend jaar zal aanhouden. Hij noemde dat "buitengewoon zorgelijk" voor mensen met een smalle beurs, die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie en voedsel.

Knot verwacht dat de Europese Centrale Bank dit jaar de rente twee keer zal verhogen om de inflatie te drukken. Begin deze maand besloot de ECB de inflatie nog ongewijzigd te laten, maar bankpresident Christine Lagarde zinspeelde wel op toekomstige renteverhogingen.