'Gokreclames vliegen je om de oren', geïrriteerde Kamer vraagt kabinet om actie

Een groot deel van de Tweede Kamer roept het kabinet opnieuw met klem op om werk te maken van het aan banden leggen van gokreclames. Koning Toto, Ellie Lust in een casino, Hans Klok en Kim Feenstra voor Toto Casino: gokreclames "vliegen je om de oren" vinden partijen en ze maken zich zorgen over de gevolgen daarvan.

Uit cijfers blijkt dat het aantal uren dat mensen op goksites zitten de afgelopen tijd is toegenomen. Partijen in de Kamer vrezen voor snel toenemende verslavings- en financiële problemen.

In december riep een Kamermeerderheid het kabinet in een motie al op om de reclames aan banden te leggen. De toenmalig demissionair minister voor Rechtsbescherming Dekker zei toen dat verdere beperkingen juridisch ingewikkeld waren, en dat er tijd nodig was om dingen te onderzoeken.

Met ongeveer zo'n verklaring kwam zijn opvolger, D66-minister Weerwind vandaag in een nieuw debat over de kwestie ook. Weerwind zei zich te kunnen vinden in de geest van de motie, maar ook tegen juridische en procedurele zaken aan te lopen. Dat moet volgens hem verder uitgezocht worden en dat kost tijd. Maar die tijd is er volgens SP-Kamerlid Van Nispen, indiener van de motie, helemaal niet.