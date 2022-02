Waarom jij overal gokreclames ziet

1. Tony van Rooij van het Trimbos-instituut zegt in onze video: 'Gokbedrijven handelen naar de wet, maar niet naar de geest van de wet.'

Toto gebruikt Wesley Sneijder in hun reclames (die nog steeds online staat). Een gestopte profvoetballer, maar wordt door iedereen nog steeds herkent als 'de voetballer'. Sneijder gebruikt ook de zin: 'ik heb gespeeld tegen de allergrootsten' waardoor Toto wel degelijk refereert aan zijn voetbalcarrière.

Volgens Tony van Rooij en jongerewerker Marco Mout richten reclames zich wel degelijk op jongeren wat in strijdt is met de Reclamecode Online Kansspelen uit 2021.

Reactie VNLOK (Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders):

De letter van de wet is en blijft belangrijk. Jarenlang waren de online kansspelen illegaal en ontbrak een duidelijke wet. Eindelijk is er nu een wet die duidelijkheid geeft aan iedereen. En eindelijk is er nu streng toezicht.

Tegelijk wordt nu pas zichtbaar wat al die jaren onzichtbaar op illegale sites gebeurde. De aanbieders hebben de wettelijke opdracht gekregen van de minister om 80% van die spelers over te krijgen naar het legale aanbod. Daarvoor is wervende reclame noodzakelijk. Maar tegelijk is ook de preventie stevig. Spelers wel nauwgezet gemonitord.

Het is belangrijk om nu de wet, de toezichthouder en legale aanbieders hun werk te laten doen. Allen hebben daarbij hetzelfde doel: mensen te laten genieten van online kansspelen en tegelijk het aantal probleemspelers zo klein mogelijk te houden.

Ook de geest van de wet is belangrijk. Snel nadat de vergunningen waren verleend zijn de leden van de VNLOK met een reclame code gekomen. Die code gaat verder dan de toch al strenge wet voorschrijft. Die code probeert juist 'de geest van de wet' zo goed mogelijk te vatten in concrete onderlinge afspraken. De leden van de VNLOK houden zich daaraan. En laten zich daar ook op aanspreken. Geen enkele discussie wordt uit de weggegaan. Mits de feiten ertoe doen. En oplossingen regelgeving technisch en operationeel mogen, haalbaar en effectief zijn.

Wat betreft de inzet van beroepssporters: Een beroepssporter mag niet worden gebruikt, omdat deze teveel aantrekkingskracht kunnen hebben richting jongvolwassenen en minderjarigen. De wetgever zegt: dat het rolmodel in kwestie geen substantieel bereik mag hebben onder groepen jongvolwassenen. Dit percentage is op de website van de kansspelautoriteit en in de reclamecode vastgelegd. Daarnaast mogen uitingen ook niet in toon aansluiten op belevingswereld van deze groepen.

2. Gokbedrijven laten in reclames niet zien hoe groot de winstkans is, maar zijn dit wel verplicht volgens de Wet kansspelen.

Reactie VNLOK:

De winstkans bij een generieke reclame tonen is onmogelijk. Zou je dan een gemiddelde van alle spellen moeten weergeven? De wet is gericht op de spellen zelf en die hebben ieder een specifieke winstkans. Wel is er een verplichting voor aanbieders om het risicoprofiel van verschillende spellen inzichtelijk te maken en daar hun preventie op af te stemmen.

3. Gokbedrijf (Betcity) beweert in hun reclame 'kennis is macht'. Daardoor kan de gokker denken: ik kan met kennis het spel verslaan. Terwijl dit niet zo is: het blijft gokken. Datzelfde geldt voor de waarzegger in deze reclame die haar glazen bol weggetrapt ziet worden door Andy.

4. In de reclame van Batavia Casino winnen 4/5 mensen iets. Dat is 80%. Geen realistische weergave van de werkelijkheid. Volgens Tony van Rooij zijn gokbedrijven verplicht volgens de Wet kansspelen om de winkansen te vermelden in reclames.

Reactie VNLOK:

De inhoud van commercials van individuele partijen moeten beoordeeld worden door reclame code commissie of de KSA. Als branchevereniging kunnen en moeten wij ook niet willen oordelen over het wel of niet suggestief zijn van één zin uit een commercial.