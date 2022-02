Tweede Kamer stemt met ruime meerderheid voor afschaffen bedenktermijn bij abortus

Als het aan de Tweede Kamer ligt, verdwijnt de verplichte bedenktijd bij abortus. De Kamer stemde met een ruime meerderheid in met een initiatiefwet van D66, PvdA, GroenLinks en VVD. Voor het voorstel stemden 101 Kamerleden en daartegen 38.

Nu geldt nog een bedenktijd van vijf dagen, maar de meerderheid vindt dat betuttelend. Volgens de voorstemmers moeten vrouwen zelf kunnen bepalen hoeveel tijd ze nodig hebben om een beslissing te nemen. Zij vinden dat het ook dan een zorgvuldige procedure blijft, omdat volgens hen ook na het verdwijnen van de verplichte termijn een arts geen abortus zal uitvoeren als de vrouw twijfelt of onder druk wordt gezet.

Tegenstanders zeggen onder meer dat door het schrappen van de verplichting de balans tussen het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw en de rechten van het ongeboren leven verdwijnt. Zij vinden dat vrouwen altijd de tijd moeten nemen voor zo'n ingrijpende beslissing. Onder de tegenstemmers zijn ook principiële tegenstanders van abortus.

Vrije kwestie

Omdat de regeringspartijen er heel verschillend over denken, is in de formatie afgesproken dat de stemming over de abortuswet een 'vrije kwestie' is: de stemming is een persoonlijke afweging voor Kamerleden, staat in het coalitieakkoord. D66 en VVD zijn voor het voorstel, CDA en ChristenUnie tegen.

Van de overige partijen stemden ook SP, Partij voor de Dieren, Denk, Volt, JA21, de groep-Van Haga en het Kamerlid Den Haan voor en de overige fracties tegen. Sommige fracties waren niet unaniem: zo stemden VVD'ers Aartsen en Koerhuis en Kamerlid Eppink van JA21 tegen en de PVV'ers Agema, Van Dijck en Mulder juist voor, anders dan de meerderheid van hun fractie.

Abortuspil

Ook voor de verstrekking van de abortuspil door huisartsen tekent zich een meerderheid af in de Kamer. Onder een initiatiefwet daarvoor staan dezelfde partijen als onder het abortusvoorstel. Gisteren debatteerde de Kamer erover.

De initiatiefnemers moeten de in het debat gestelde vragen nog beantwoorden. Wanneer dat gebeurt en wanneer erover wordt gestemd, is nog niet duidelijk.

Ook Eerste Kamer moet nog instemmen

Na de Tweede moet ook de Eerste Kamer nog met de vandaag aangenomen initiatiefwet akkoord gaan. Als de partijen daar op dezelfde manier stemmen als in de Tweede Kamer, is er een meerderheid. Maar er kunnen altijd individuele leden tegenstemmen.

In 1976 verwierp de Eerste Kamer onverwacht een initiatiefwet van VVD en PvdA om abortus te legaliseren. Dat kwam vooral doordat het grootste deel van de VVD-fractie, inclusief fractieleider Haya van Someren-Downer, zich tegen de wet keerde.