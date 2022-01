Kamer schaft zo goed als zeker de vijf dagen verplichte bedenktermijn bij abortus af

De wettelijke bedenktijd van vijf dagen bij abortus verdwijnt zo goed als zeker. Morgen behandelt de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel hiertoe van D66. Een meerderheid wil van de vijf dagen bedenktijd af.

Dat is al langer zo, maar toen D66-Kamerlid Dijkstra haar voorstel - nu bijna een jaar geleden - indiende, stond in het regeerakkoord dat sommige medisch-ethische kwesties niet behandeld zouden worden.

Tot chagrijn van D66- en VVD-Kamerleden lagen voorstellen jaren stil. In het nieuwe regeerakkoord van VVD, D66, CDA en CU is afgesproken dat Kamerleden bij een aantal "aanhangige initiatiefvoorstellen" over medisch-ethische kwesties "een persoonlijke afweging" mogen maken. Bij deze "vrije kwesties" hoeven Kamerleden zich niet aan fractiediscipline te houden.

Paternalistisch

CDA en ChristenUnie willen de bedenktijd behouden. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Bikker is zorgvuldigheid geboden en moeten vrouwen de tijd nemen om na te denken over de beslissing.

Dat spreekt D66-fractievoorzitter Paternotte niet tegen, maar hij vindt de verplichte denktijd niet goed. Vrouwen die dat willen, kunnen samen met een arts de tijd nemen om na te denken, maar de meeste vrouwen hebben dat al lang gedaan, aldus Paternotte. Het wettelijk verplichten noemt hij "verkeerd, paternalistisch en niet van deze tijd". VVD, PvdA, GroenLinks en de SP steunen het D66-voorstel en daarmee lijkt een meerderheid zo goed als zeker.

Ook voor de verstrekking van de 'abortuspil' door huisartsen tekent zich een meerderheid in de Kamer af. Dat voorstel van PvdA en GroenLinks om abortus ook in het beginstadium van de zwangerschap te kunnen afbreken met een pil voorgeschreven door de huisarts staat voor volgende week op de agenda.