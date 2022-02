Kabinet heeft geen oordeel over afschaffing verplichte bedenktermijn abortus

Kuipers zei, zonder dus een oordeel te geven over de wenselijkheid van het inititatiefvoorstel, dat de zorgvuldigheidseisen voor artsen niet veranderen. Hij wees ook op de afspraak in het coalitieakkoord dat het kabinet meer wil doen om het aantal onbedoelde zwangerschappen te verminderen. In het voorjaar komt het kabinet met een uitwerking van dat plan.

Volgende week woensdag of donderdag stemt de Tweede Kamer over de wet. En het is voor de coalitiepartijen dus een 'vrije kwestie'. VVD-fractievoorzitter Hermans benadrukte dat elk lid van de VVD-fractie een eigen afweging zal maken en daarbij zal kijken naar de balans tussen het beschermen van het ongeboren leven en de hulpverlening en vrijheid van vrouwen in nood. Zijzelf staat achter de wet.