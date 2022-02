SpaceX verliest 40 van 49 satellieten: 'Vervelend, maar niet onoverkomelijk'

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft in een klap 40 van de 49 satellieten verloren die vorige week donderdag werden gelanceerd. Door een geomagnetische storm zijn de Starlink-satellieten verbrand in de atmosfeer.

Door de zonnestorm bij de aarde zette de atmosfeer iets uit, waardoor de satellieten in een lage baan door luchtgedeeltes werden afgeremd en terugvielen in de dampkring.

De overige negen satellieten waren al op grotere hoogte, en zijn dus ontsnapt aan de gevolgen van de geomagnetische storm. Volgens ruimtevaartexpert Ronald Klompe is het uitzonderlijk dat zoveel satellieten tegelijkertijd verloren gaan. "Het is bijzonder, maar op aarde merken we er niks van."

'Schade 10 miljoen dollar'

Ook voor SpaceX zal de schade volgens Klompe relatief beperkt blijven. Dat bedrijf heeft bij elkaar ruim 2000 satellieten gelanceerd en daarvan zijn er nu dus in korte tijd 40 verloren gegaan. "Het kost SpaceX rond de 10 miljoen dollar", schat Klompe, die ruimtevaarthistoricus is bij het Nationaal Ruimtevaart Museum.

Gezien de miljarden die gemoeid zijn met alle activiteiten van het ruimtevaartbedrijf, valt dit bedrag volgens de expert mee. "Het is vervelend voor SpaceX, maar niet onoverkomelijk. Per jaar worden er ongeveer 300 Starlink-satellieten gemaakt; nu lopen ze waarschijnlijk een maand vertraging op."

Een Starlink-satelliet vliegt na de lancering tot net voorbij de dampkring op zo'n 210 kilometer hoogte. Daarna verplaatsen de satellieten zichzelf met een lagere snelheid in drie tot vier maanden naar hun werkplek in de ruimte op 550 kilometer hoogte. Als een satelliet gebreken vertoont, valt hij automatisch terug in de atmosfeer waar hij verbrandt. Op die manier ontstaat er geen ruimteafval.