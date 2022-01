Raket SpaceX botst binnenkort op de maan

Een SpaceX-raket ligt op koers om na zeven jaar in de ruimte op de maan te botsen. Volgens experts gebeurt dit ergens in de komende weken. Het is voor zover bekend de eerste keer dat ruimtepuin ongepland op de maan terechtkomt.

SpaceX lanceerde zijn eerste interplanetaire missie bijna zeven jaar geleden. In 2015 werd de raket vanuit Florida gelanceerd om een ruimtesatelliet diep de ruimte in te brengen. De missie was succesvol; de satelliet begon na de lancering aan zijn reis naar ongeveer 1 miljoen kilometer van de aarde.

De Falcon 9-raket die de satelliet lanceerde, was op dat moment ver voorbij de maan. Brandstof om terug te keren was er niet meer en de raket had ook "niet de energie om aan de zwaartekracht van het aarde-maansysteem te ontsnappen", legt meteoroloog Eric Berger uit in een recent bericht op Ars Technica. "Dus volgt de raket sinds februari 2015 een enigszins chaotische baan", aldus Berger. Recent is duidelijk geworden dat hij de maan zal raken.

Omdat het object draait, is het moeilijk om precies te voorspellen wat de effecten zijn van het zonlicht dat de raket "duwt". Hierdoor kunnen veranderingen in de baan van de raket optreden. "Deze onvoorspelbare effecten zijn erg klein", meldt Bill Gray, die software schrijft om objecten als asteroïden, kleine planeten en kometen te volgen die in de buurt van de aarde zijn. In een recente blogpost schrijft hij dat de raket "op 5 januari vlak langs de maan vloog" en mogelijk "een impact zal hebben op 4 maart".

Eerste keer

Voor wetenschappers is het belangrijk om te weten wanneer de raket precies op de maan botst, zodat ze het effect hiervan kunnen monitoren. Meestal worden raketten die zo diep de ruimte ingaan na hun missie in een baan rond de zon gestuurd. Daardoor blijven ze weg van de aarde en maan.