Deel Chinese raket stort dit weekeinde op aarde (maar niemand weet waar)

Jones legt uit dat China de raket gebruikte om de 22 ton zware kernmodule van het eigen, Chinese ruimtestation in een baan om de aarde te krijgen. In de ambitieuze ruimteplannen van het land is dat eigen station een peperduur en prestigieus onderdeel. Jones: "Dus het kan zijn dat ze zich voornamelijk hebben gefocust op het succesvol in de lucht krijgen van de module en minder met de terugkeer. Dat kan met name vanuit het Westen als onverantwoord worden gezien", zegt Jones.

Pas volgend jaar staan er weer lanceringen met Lange Mars 5B-raketten gepland. Volgens Jones is het interessant om te zien of China dan maatregelen heeft genomen voor een meer gecontroleerde terugkeer. "Want het lijkt me sterk dat ze dit vooraf niet zagen aankomen", zegt hij. Tot dan verwacht hij weinig te horen vanuit het land.

Boven alles hoopt hij dat de mondiale ophef over de Chinese raket leidt tot een bredere dialoog tussen landen over ruimteschroot. Dat is volgens hem de echte discussie. "Want gelukkig is deze raket niet lang in een baan om de aarde. Daar raakt het namelijk steeds voller met in potentie gevaarlijk puin" legt hij uit.

"Niet alleen vanuit China, maar ook vanuit Europa en de VS wordt er steeds meer gelanceerd, met nog meer puin tot gevolg. Dat is een probleem dat alleen gezamenlijk kan worden aangepakt. Een beetje als klimaatverandering."