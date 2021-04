China lanceert ruimtestation: geen nieuw ISS, wel kans voor wetenschap

Mogelijk zijn over een paar jaar ook ruimtevaarders uit andere landen welkom in de Tianhe, verwacht Jones. Uit een buurland als Pakistan bijvoorbeeld. Via een speciaal platform van de VN kunnen wetenschappers uit andere landen ook experimenten aandragen. Uit 42 voorstellen zijn er 9 geselecteerd. "China zoekt geen partnerschappen maar wel samenwerking."

Ook Marc Klein Wolt van de Nijmeegse Radboud Universiteit verwacht dat China vaker op die manier toenadering zal zoeken, zeker nu het ISS over een paar jaar met pensioen gaat. Het internationale ruimtestation kan nog tot 2028 mee, maar of dat ook gebeurt, is nog niet zeker. Het Chinese station zal intussen minimaal 10 jaar actief blijven.

Klein Wolt is zelf betrokken bij een onderzoeksinstrument op een Chinese satelliet aan de achterkant van de maan. Voor zijn onderzoek op het gebied van radioastronomie is het ruimtestation niet geschikt. "In een lage baan om de aarde is het lastig om radioastronomie te bedrijven. Maar voor veel andere wetenschappelijke vakgebieden is dit een interessante ontwikkeling. Er zijn altijd onderzoekers die wachten tot dit soort kansen zich voordoen."

Voor China is die samenwerking net zo welkom, vermoedt hij. "Ik denk dat voor China een uitgelezen manier is om buitenlandse wetenschappers de hand te rijken. Dat is ruimtediplomatie bij uitstek, dat ze ze via wetenschap toenadering zoeken."