Terreurverdachte Abdeslam: 'Ik heb niemand gedood'

Terreurverdachte Salah Abdeslam zegt dat hij Islamitische Staat steunt, maar nooit iemand heeft gedood of verwond. De enige overlevende verdachte die bij de aanslagen in Parijs van 2015 aanwezig was, stond vandaag voor de rechter in Frankrijk.

Bij die aanslagen werden verspreid over de hoofdstad 130 mensen gedood door jihadisten van terreurgroep Islamitische Staat. De 32-jarige Frans-Marokkaanse verdachte zei in de rechtszaal dat hij weliswaar achter IS staat, maar dat hij onschuldig is.

"Ik wil zeggen dat ik niemand heb gedood en niemand zelfs maar heb verwond." Abdeslam noemde het belangrijk voor hem om dit uit te spreken. Hij is naar eigen zeggen het slachtoffer van een lastercampagne. "Ik ben geen gevaar voor de samenleving.

Maar de aanklager denkt daar heel anders over. Die stelt dat Abdeslam schuldig is aan moord, poging tot moord en gijzeling. Toen zijn bomgordel niet explodeerde vanwege een technisch defect is hij na de aanslagen Parijs ontvlucht, is de lezing van het Openbaar Ministerie.

'Schuld van ex-president Hollande'

Abdeslam riskeert levenslang als hij schuldig wordt bevonden. In de megarechtszaak staan in totaal twintig verdachten terecht. Het vonnis wordt ergens in mei verwacht.

De hoofdverdachte is nog niet verhoord over zijn veronderstelde rol bij het bloedbad. Hij heeft nooit spijt betuigd over de terroristische actie. Hij zei in de rechtszaal dat het de schuld van de Franse regering is dat IS de aanslagen heeft gepleegd in Parijs. Het doel van de jihadisten was volgens hem de militaire operatie van Frankrijk tegen IS in Syrië en Irak te stoppen.

"Het is zijn schuld dat we hier vandaag zijn", verwees Abdeslam naar de toenmalige president van Frankrijk, François Hollande. Naar eigen zeggen is hij nooit naar Syrië gereisd. Wel gaf hij toe IS-strijders te bewonderen om hun bereidheid zichzelf op te offeren.

Kalasjnikovs en handgranaten

In de nacht van 13 november 2015 pleegden jihadisten diverse aanslagen in Parijs. Vooral in en rondom poppodium Bataclan, waar een concert gaande was, werden veel mensen gedood door mannen met kalasjnikovs en handgranaten. Ruim 350 mensen raakten gewond bij de aanslagen. Een van hen overleed later in het ziekenhuis.