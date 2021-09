Megaproces aanslagen Parijs begonnen, vonnis wordt eind mei verwacht

De rechtszaak gaat zo'n negen maanden duren, het vonnis wordt eind mei verwacht. Er hebben zich ongeveer 1800 overlevenden en nabestaanden, van zo'n twintig verschillende nationaliteiten, aangemeld als civiele partij. Meer dan 300 advocaten werken aan het proces. De zaak wordt zonder jury behandeld, er zijn alleen rechters. Het strafdossier telt ongeveer een miljoen pagina's. Er worden meer dan honderd getuigen gehoord, onder wie toenmalig president Hollande.

Voor de zaak is een speciale zittingszaal gebouwd voor 8 miljoen euro in het oude Palais de Justice, op het Île de la Cité, in het hart van de Franse hoofdstad. Het hele gebied is hermetisch afgesloten uit angst voor nieuwe aanslagen tijdens het proces.

Op de dodelijkste aanslag in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog vielen 130 doden. In 2017 pleegde een overlevende met PTSS zelfmoord in een psychiatrische inrichting. Daarom wordt ook wel gesproken van 131 dodelijke slachtoffers.

In totaal raakten 493 mensen gewond, bleek uit cijfers van een parlementaire onderzoekscommissie. Dat aantal wordt wel in twijfel getrokken omdat het alleen om mensen met lichamelijke verwondingen gaat.

