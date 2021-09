300 advocaten, 100 getuigen en 20 verdachten: start mega-proces aanslagen Frankrijk

In de rechtszaal ontbreekt in elk geval één van de hoofdverdachten: Oussama Atar. Hij wordt berecht maar zou in 2017 bij een Westerse luchtaanval op Syrië zijn gedood. De Belgisch-Marokkaanse Atar zat in IS-gebied, in Raqqa, waar hij een leidende rol had binnen de terreurbeweging. Vanuit Syrië stuurde hij de terroristen aan, is de verdenking.

"Hij gaf de opdracht voor de aanslagen, selecteerde de mensen die ze moesten uitvoeren en gaf ze instructies", schrijft de Franse justitie. "Hij organiseerde het vertrek van terroristen uit Syrië (naar Europa, red.), zorgde voor geld, telefoons en valse paspoorten en bleef de hele tijd met ze in contact tijdens hun reis van Syrië naar België."

Veel verdachten komen uit België. De terreurcel die zich daar bevond en die de aanslagen in Parijs voorbereidde, was ook verantwoordelijk voor de aanslagen die in maart 2016 in Brussel werden gepleegd.

Plan voor aanslag op Schiphol

De groep zou bovendien het plan hebben gehad om op Schiphol een aanslag te plegen, schrijft Justitie. In België werd in 2016 een computer gevonden van de terroristen met daarop een bestand met de naam 'Groep Schiphol'. Ook werd een geluidsopname gevonden waarop één van de leden van die cel vertelt dat 'Amerikaanse, Russische en Israëlische vliegtuigen' een doelwit zijn.

De Tunesiër Sofien Ayari en de Zweed Osama Krayem, die beiden in Parijs terecht staan, reisden 'op de avond van 13 november 2015 naar Schiphol Amsterdam, als onderdeel van het project om gelijktijdig toe te slaan op die luchthaven en in Frankrijk', aldus Justitie.

Ze namen de bus vanuit Brussel, bleven zes uur in Nederland, en reisden toen weer terug zonder een aanslag te hebben gepleegd.

Waarom het tweetal niet toesloeg, en wat ze dan wèl in Nederland deden, blijft tot de dag van vandaag onduidelijk. Krayem zou tegen de politie hebben gezegd dat hij en Ayari die 13e november géén aanslag wilden plegen op de luchthaven. Maar er lag wel een plan klaar. "Gezien de omstandigheden toen staat wel vast dat er iets moest gebeuren op Schiphol'', zou Krayem hebben gezegd, aldus dagblad Le Monde.

Reconstrueren

De twintig mannen die de komende negen maanden in Parijs terechtstaan, worden officieel verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en medeplichtigheid aan de aanslagen. Een aantal hoorde bij de organisatoren, denkt justitie, anderen verleenden hand- en spandiensten. Sommigen zorgden bijvoorbeeld voor explosieven en sommigen regelden onderdak voor de daders.

De komende weken zal de rechtbank vooral besteden aan het reconstrueren van de gebeurtenissen in 2015 en aan het horen van de slachtoffers en nabestaanden. Pas in november wordt begonnen met het verhoren van de veertien aanwezige verdachten. Een vonnis wordt op z'n vroegst eind mei verwacht.

Bekijk hier een terugblik op de aanslagen door IS-terroristen in Parijs op 13 november 2015: