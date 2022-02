SER-voorzitter Hamer regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag

Er komt een regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het kabinet heeft bekendgemaakt dat SER-voorzitter Mariëtte Hamer die functie gaat vervullen.

De ministers Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) noemen seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld een pijnlijk en hardnekkig maatschappelijk probleem. Volgens hen laten de recente onthullingen over het tv-programma The Voice of Holland en over Ajax zien dat het noodzakelijk is om nu een doorbraak te forceren.

Cultuurverandering

Dijkgraaf wil een cultuurverandering waarbij niemand wegkijkt en waarin mensen elkaar aanspreken op verkeerd gedrag. En volgens Van Gennip hoort het vanzelfsprekend te zijn dat mensen zich veilig voelen op hun werk: "Maar dat is het helaas niet."

Het kabinet werkt aan een actieplan en Hamer moet het kabinet daarbij gevraagd en ongevraagd adviseren. Verder wordt van de regeringscommissaris verwacht dat ze "een herkenbaar boegbeeld en aanjager is van de verandering die nodig is om de cultuur die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te doorbreken". Ze moet ook een "langjarig maatschappelijk" debat organiseren.

Hamer wordt benoemd voor drie jaar. Ze stapt op bij de SER, die ze sinds september 2014 heeft geleid. Vorig jaar was ze ook informateur in de kabinetsformatie en eerder was ze onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer.