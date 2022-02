Voetbalvereniging Epe zet een streep door het Marc Overmars-toernooi

Voetbalvereniging SV Epe zet een streep door het Marc Overmars-toernooi. Aanleiding is het grensoverschrijdende gedrag van de Ajax-directeur. Overmars begon als kind bij SV Epe en zijn naam was verbonden aan het internationale jeugdtoernooi van de club.

De club zegt geschrokken te zijn van de berichten en medeleven te hebben met de slachtoffers. "In het licht van deze ontwikkelingen gaat het Marc Overmars-Paastoernooi niet door. Zijn gedragingen passen niet bij de normen en waarden die de club uitdraagt", schrijft de SV Epe in een verklaring op de website. Mocht het jeugdtoernooi volgend jaar wel doorgaan, zal dat gebeuren zonder de naam van Overmars.

Overmars gaf zondag aan 'zich kapot te schamen'. "Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk."