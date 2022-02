'Bij Ajax heerst cultuur van 'haantjesgedrag' en 'apenrots''

Overmars en Ajax hebben nog niet op de berichtgeving in Het Parool en NRC gereageerd. In een persverklaring die gister op de website van Ajax is verschenen, schrijft Overmars dat hij zich niet goed realiseerde dat hij grenzen had overschreden. "Ik bied mijn excuses aan. Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat."

Oud-profvoetballer

De 48-jarige Overmars won als speler in 1995 met Ajax de Champions League. In 2012 werd hij directeur voetbalzaken bij de Amsterdamse club. Voor die functie werd hij in december nog herbenoemd voor een nieuwe termijn die tot 2026 zou lopen.

Als directeur voetbalzaken werkte hij nauw samen met algemeen directeur Edwin van der Sar en trainer Erik ten Hag. De drie werden door velen als ijzersterk trio gezien vanwege de successen die Ajax de laatste jaren heeft geboekt.