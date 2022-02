Politie vindt 26 gestolen wedstrijdduiven, drie aanhoudingen

Bij een controle op de A16 bij Moerdijk heeft de politie vanochtend in een auto 26 wedstrijdduiven gevonden. Ze bleken gestolen te zijn in België. Er zijn drie verdachten aangehouden.

Agenten zagen tijdens de controle de duiven in een mand zitten. De inzittenden van de auto, een man (47) en een vrouw (57) uit Oekraïne en een 32-jarige Rotterdammer, konden volgens de politie niet goed uitleggen waarom zij de vogels bij zich hadden. "Uit de ringen om de duivenpoten bleek dat de dieren uit België afkomstig waren en niet uit Polen, zoals ze verklaarden."

Een agent wist via de ringen de rechtmatige Belgische eigenaar te achterhalen, meldt Omroep Brabant. De politie nam contact met hem op en toen hij zijn duiventil controleerde bleek hij inderdaad 26 wedstrijdduiven te missen.

De duiven zijn in beslag genomen en gaan terug naar België. Het drietal zit vast voor verhoor. De politie vermoedt dat de duiven waren bestemd voor een nieuwe eigenaar in Oekraïne.

Dure duiven

Bijzondere wedstrijdduiven kunnen veel geld opleveren. In 2017 werd een recordbedrag van 360.000 euro neergelegd voor de postduif Golden Prince. Dat record sneuvelde eind 2018, toen in China 2,7 miljoen euro werd betaald voor een duif.

In 2019 werd een duivenmelker uit België in één klap miljonair, toen zijn 5-jarige duif Armando bijna 1,3 miljoen euro opbracht op een onlineveiling. Hoeveel de 26 gestolen duiven waard zijn, is niet bekend.