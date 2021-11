Postduiven ter waarde van honderdduizenden euro's gestolen in Steggerda

In het Friese Steggerda zijn twee broers bestolen van zo'n honderd postduiven. De vogels zijn in totaal honderdduizenden euro's waard.

De diefstal was in de nacht van zondag op maandag. "Ze zijn in de nacht het hok binnengekomen. De duiven zijn dan rustig omdat ze niet zoveel zien. Ze zijn waarschijnlijk in een mand of zak gedaan en meegenomen", zegt Ydo Homma tegen Omrop Fryslân.

De auto van de dieven is vastgelegd op camerabeelden. "Ze zijn maar op vier of vijf meter langsgereden van de plek waar we slapen. Het is heel spijtig, maar we hebben niets gemerkt." Op de beelden is te zien dat de auto een wit kenteken met zwarte letters heeft. De politie is bezig te achterhalen uit welk land de wagen komt.

"Er zijn meerdere landen die dat hebben", zegt Homma. "Denk aan Roemenië of Letland. Het zijn wel landen waar de duivensport in opkomst is. Het zijn exclusieve postduiven, ik kan me voorstellen dat ze die willen bemachtigen."