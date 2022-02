Peiling: kwart van alle leraren zit thuis

Bijna een kwart van de leraren zit thuis, meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). De belangenvereniging baseert zich op een peiling onder duizend schooldirecteuren in het basis- en voortgezet onderwijs.

Twee weken geleden zat volgens de AVS gemiddeld 18 procent van de docenten nog thuis. Nu is dat 23 procent. "We zien dat de besmettingen onder leerlingen oplopen, maar vooral door de afwezigheid van leraren moeten er regelmatig toch klassen naar huis", zegt AVS-voorzitter Doornbos. Van de leerlingen zit gemiddeld 26 procent thuis, blijkt uit de peiling.

De focus ligt op het overeind houden van het onderwijs en het voorkomen van het groter worden van de leervertraging, zegt de AVS.

Quarantaineregel aangepast

De peiling is uitgevoerd in de week tot 3 februari; dat is vlak nadat de regels voor quarantaine bij basisschoolkinderen werden versoepeld. Kinderen onder de 13 hoeven nu na contact met een besmet persoon niet meer in quarantaine als ze geen klachten hebben. Ook hoeven hele klassen niet meer naar huis als er drie of meer besmettingen zijn. 59 procent van de scholen moest minstens een klas naar huis sturen, 1 procent van de scholen sloot helemaal.

Als leraren zich ziek melden, gaat de directeur meteen aan de slag om vervanging te regelen, zo zei AVS-woordvoerder Rob van Ooijen in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat kan een andere collega zijn, een onderwijsassistent of de directeur gaat zelf voor de klas staan. Maar dat is niet altijd mogelijk."

De PO-Raad, die opkomt voor schoolbesturen in het basisonderwijs, herkent de signalen. "Het is voor de directeuren een uitdaging om elke dag voldoende personeel voor de klas te krijgen", zegt Claudia Verhoeven van de raad. Sommige schoolbesturen maken zich tevens zorgen om het welzijn van het team, ziet de raad. "Het is heel wat dat ze op hun bord krijgen. En gesprekken met ouders kunnen ook heel ingewikkeld zijn."

'Roepende in de woestijn'

Door het lerarentekort is het soms tevens moeilijk om afstandsonderwijs te geven, zegt de vereniging. De AVS pleit daarom opnieuw voor een betere aanpak van het probleem.

Doornbos: "We lijken soms een roepende in de woestijn. Eerder riepen we al op tot voorrang bij een boosterprik, ventilatie en meer zelftesten voor alle leerlingen. Te vaak laat de politiek het onderwijs in de kou staan."