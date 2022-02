'Spionnen uit China en Rusland stelen via LinkedIn bedrijfsgeheimen'

Via nepaccounts op LinkedIn proberen geheime diensten uit China en Rusland bedrijfsgeheimen van Nederlandse hightechbedrijven te stelen, en zij slagen daar ook in. Dat schrijft het Financieele Dagblad.

Duizenden werknemers zouden de afgelopen jaren via LinkedIn benaderd zijn door spionnen die zich voordoen als consultants, recruiters, collega-wetenschappers of technici. China en Rusland gaan daarin systematisch te werk, zegt Erik Akerboom, directeur van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) tegen de krant.

"Sociale netwerken als LinkedIn of Instagram worden continu gekopieerd en opgeslagen in databases. Die analyseren ze om doelwitten in het vizier te krijgen. Het gaat ze om mensen die toegang hebben tot bijzondere technologische kennis. De data worden gecombineerd met informatie uit regelrechte hacks in hun organisatie, waarbij specifieke persoonsgegevens worden gezocht."

Persoonlijk contact

De geheime diensten schrikken van het aantal geslaagde contactpogingen. Het contact via LinkedIn wordt snel persoonlijk gemaakt, zegt Akerboom tegen de krant. "Je krijgt het verzoek om iets te vertalen. Daarna kan er persoonlijk contact volgen op een congres." Via chantage of omkoping zijn uiteindelijk mensen bewogen om gevoelige informatie te delen.

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) slaat alarm in de krant, omdat het steeds vaker voorkomt en ook slaagt. Later deze week komt de dienst met een waarschuwingscampagne om mensen bewust te maken van de gevaren, schrijft de krant.