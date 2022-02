Verdriet en medeleven na dramatische ontknoping reddingsoperatie Rayan

Het is uitzonderlijk dat het hof het nieuws bekendmaakte, maar in dit geval op zijn plaats, zegt correspondent Samira Jadir. "Het is een delicate kwestie vanwege de wereldwijde aandacht die er voor de reddingsactie was, Dan is het gebruikelijk dat de koning, als hoogste gezaghebber van het land, dit op zich neemt." Ook zal de koning waarschijnlijk de kosten voor de uitvaart op zich nemen, verwacht Jadir.

Steunbetuigingen

Wereldwijd waren mensen in de afgelopen dagen begaan met het lot van het jongetje en ook de internationale media besteedden veel aandacht aan de reddingsoperatie in zijn dorp Tamorot in het noorden van Marokko. Onder meer de Franse president Macron en premier Bennett van Israël betuigden na afloop hun medeleven op sociale media. "Ik wil tegen de familie van de kleine Rayan en tegen het Marokkaanse volk zeggen dat we jullie pijn delen", liet Macron via Facebook weten.