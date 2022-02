Republikeinen bestraffen Trump-critici in eigen gelederen

Correspondent Lucas Waagmeester:

De Republikeinse partij zet niet alleen twee prominente partijgenoten aan de kant. Uit de resolutie blijkt dat het partijbestuur zich ook definitief niet met de vraag wil bezighouden wat er op 6 januari vorig jaar is gebeurd. Het bestuur bestempelt de gebeurtenissen als "legitiem politiek debat".

Wat daar extra opmerkelijk aan is, is dat leiders van de partij direct na de Capitoolbestorming vrijwel unaniem die gebeurtenissen veroordeelden. Ze noemden de bestorming van het Congres een gewelddadige opstand en benadrukten dat president Trump verantwoordelijk was. Maar dezelfde partijleiders zwijgen vandaag over het besluit om Cheney en Kinsinger in de ban te doen.

Deze week zei oud-president Trump dat hij veroordeelde Capitoolbestormers mogelijk gratie zal verlenen, mocht hij na 2024 weer president worden. Ook was hij in een verklaring openlijker dan ooit over zijn doel in de nadagen van zijn presidentschap: het "ongedaan maken van de verkiezingsuitslag".