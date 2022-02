Erehaag bij afscheid verongelukte vriendinnen in Alkmaar

Familie en vrienden hebben in Alkmaar de laatste eer betuigd aan twee vrouwen van 77 en 84 die vorige week om het leven kwamen bij een aanrijding.

Langs de Vondelstraat, waar het ongeluk plaatsvond, vormden zo'n honderd aanwezigen een erehaag voor de rouwstoet. "Een verdrietige dag, net zoals het weer", vertelt de kleindochter van de 77-jarige Lies. Haar familie organiseerde de herdenking voorafgaand aan de uitvaart.

Naast de erehaag werd ook een minuut stilte gehouden. Ook werden er op de plek van het ongeluk bloemen neergelegd. "Ik ken Lies al vijftien jaar en kwam iedere week bij haar langs. Dit had niet mogen gebeuren", zegt een van de aanwezigen tegen NH Nieuws.

In de aanloop naar de erehaag is de familie in de rouwstoet langs verschillende plekken in Heiloo, de woonplaats van de twee vrouwen, gereden. Na de herdenking op de Vondelstraat begon de uitvaart. Het andere slachtoffer, Joke, is gisteren al in besloten kring begraven.