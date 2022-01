Twee vrouwen overleden na ongeluk Alkmaar, getuigen spreken van 'straatrace'

Bij een verkeersongeval met twee auto's gisteravond in Alkmaar zijn twee vrouwen om het leven gekomen. De bestuurder van een van de auto's, een 24-jarige man uit Alkmaar, is aangehouden. De politie onderzoekt of er een straatrace werd gehouden, zoals sommige getuigen meldden.

Volgens de politie botsten de twee voertuigen rond 22.50 uur op elkaar op de kruising van de Vondelstraat en de Arcadialaan. De 77-jarige bestuurder van een van de auto's overleed gisteravond al aan haar verwondingen.

De andere inzittende, een 84-jarige vrouw, werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt vandaag dat ook zij is overleden. Beide vrouwen kwamen uit Heiloo.

'Snelle auto's'

Getuigen zeggen tegen NH Nieuws dat er vlak voor het ongeluk een straatrace werd gehouden "met twee of drie snelle auto's". De getuigen spreken over "scheurende Mercedessen", waarvan één vol zou zijn ingereden op de grijze, kleinere auto van de twee vrouwen.

Op videobeelden in handen van de regionale omroep is te zien hoe twee auto's optrekken bij het stoplicht van een rotonde, vlak voordat ze op hoge snelheid afslaan naar de Vondelstraat.

Onderzoek

De politie doet onderzoek en vraagt getuigen van het ongeluk zich te melden. De aangehouden verdachte zit nog vast voor verhoor en zijn rijbewijs is ingenomen.

Over een mogelijke straatrace zegt de politie tegen NH Nieuws geen uitspraken te kunnen doen. "Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat er exact is gebeurd." De politie laat weten in bezit te zijn van diverse beelden en die ook mee te nemen in het onderzoek.