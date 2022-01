Verdachte dodelijke aanrijding Alkmaar voorlopig vrijgelaten

De 24-jarige man die werd opgepakt na een auto-ongeluk in Alkmaar woensdagavond waarbij twee vrouwen om het leven kwamen, is na verhoor weer vrijgelaten.

Volgens een woordvoerder van de politie is er vooralsnog geen aanleiding om ervan uit te gaan dat hij opzettelijk de aanrijding heeft veroorzaakt. De man blijft wel verdachte.

Woensdagavond rond 22.50 uur botsten twee auto's op elkaar op een kruising in Alkmaar. De 77-jarige vrouwelijke bestuurder van een van de auto's overleed diezelfde avond nog. De 84-jarige passagier werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed gisteren aan haar verwondingen. Beide slachtoffers kwamen uit Heiloo.

Te vroeg voor conclusies

Getuigen zeiden na het ongeluk dat er sprake was van een straatrace, maar de politie vindt het nog te vroeg om dat te zeggen. "Over het dodelijk ongeval doen veel verhalen en speculaties de ronde op sociale media", zegt een woordvoerder. "Wij moeten eerst al het bewijs verzamelen, alle getuigen spreken en even goed de tijd nemen om alles uit te zoeken voordat we conclusies kunnen trekken."

De politie roept iedereen met concrete kennis over de aanrijding op om die informatie te delen.