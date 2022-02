'Terroristische bedreiging verwijderd'; dit weten we over de operatie in Syrië

Over Al-Hashimi al-Qurayshi is weinig bekend; hij bleef jarenlang grotendeels onder de radar, zegt onder meer expert terrorismebestrijding Daniele Raineri tegen CNN. Hij was sinds 2019 leider van de terroristische organisatie, toen hij Abu-Bakr al-Baghdadi opvolgde, die omkwam bij een Amerikaanse militaire operatie.

In 2014 was de IS-leider medeverantwoordelijk voor het ontvoeren, vermoorden en verkrachten van de jezidi-bevolking, een religieuze minderheidsgroep, zegt Kirby. De mannen werden vermoord en duizenden vrouwen en kinderen werden tot slaaf gemaakt.

Vorige maand was Al-Hashimi al-Qurayshi nog betrokken bij een gevangenisuitbraak in Syrië, waar de terreurorganisatie IS-gevangenen proberen te bevrijden. Dat gaat om de grootste aanval van Islamitische Staat sinds de terreurgroep in 2019 verslagen werd.

'Significante klap voor IS'

Hoeveel schade IS precies heeft opgelopen met de dood van hun leider is moeilijk te zeggen. "Ze zijn nu leiderloos, en dat is een significante klap", zegt Kirby. Maar, zegt hij ook, niemand doet een "overwinningsdansje". "IS is nog steeds een bedreiging."

Bidens woordvoerder Jen Psaki neemt iets sterkere woorden in de mond; de aanval betekent volgens haar een "catastrofale klap" voor IS.

Aanval vanaf de grond

Biden benadrukt in zijn toespraak dat er bewust is gekozen om geen luchtaanval uit te voeren; een operatie met speciale eenheden op de grond moet burgerslachtoffers zoveel mogelijk voorkomen.

Ook Kirby benadrukt dat het al lang besloten was om de operatie vanaf de grond uit te voeren, om burgerdoden te voorkomen.