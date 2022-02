Turkse president Erdogan moet evenwichtskunst beoefenen in Kiev

Correspondent Mitra Nazar:

"We zien Turkije hier echt in een geopolitieke balanceer-act. Turkije heeft Oekraïne altijd gesteund, er zijn warme banden. Maar de relatie met Rusland is ook van cruciaal belang voor Erdogan. Turkije is afhankelijk van Russisch gas, en ook in Syrië heeft Turkije met Rusland te maken.

Met de verkoop van drones aan Oekraïne heeft Turkije zich populair gemaakt in dat land, maar het Kremlin is daar niet blij mee. Turkije tast af, maar zal uiteindelijk toch proberen Rusland niet te hard in de voet te schieten door bijvoorbeeld sancties te steunen. Dat gebeurde ook ten tijde van de Russische annexatie van de Krim."