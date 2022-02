Een vergeten groep slachtoffers: 'asocialen' in Tweede Wereldoorlog

Het was lang een vergeten groep slachtoffers: mensen die door de nazi's werden bestempeld als 'asociaal' en naar concentratiekampen werden gedeporteerd. In de kampen waren deze mensen te herkennen aan een zwarte driehoek op hun kleding.

Vandaag verschijnt er een boek over de vervolging van deze groep, getiteld De Zwarte Driehoek: De geschiedenis van de als 'asociaal' vervolgden, 1933-1945. Het boek gaat gepaard met een expositie in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek.

In Duitsland vanaf 1933 en in Nederland vanaf 1940 werden 'asocialen' opgepakt en naar kampen gestuurd. Onder deze groep vielen onder anderen daklozen, kruimeldieven, sekswerkers en verslaafden, vertelt conservator Rense Havinga van het Vrijheidsmuseum. "Maar het ging ook om mensen met een baan die voor een eenmalige klein vergrijp direct naar een concentratiekamp werden gestuurd. Zonder verder politieonderzoek of tussenkomst van een rechter."

'Eugenetische vervolging'

Tweeënhalf jaar geleden besloten Havinga en zijn team onderzoek te doen naar deze slachtoffers en naar de redenen waarom ze werden gearresteerd. "We wisten dat de groep bestond, maar er was in Nederland weinig over bekend", vertelt Havinga. "Dit is het eerste Nederlandse onderzoek naar de als 'asociaal' vervolgden, waarmee wij een eerste fundament hebben gelegd voor inzicht in wat er gebeurd is. Andere onderzoekers kunnen hierop voortbouwen."

In Nederland is er, in vergelijking met Duitsland, veel administratie beschikbaar uit die tijd. Havinga en zijn team zijn er daardoor achter gekomen dat in Nederland ongeveer 2700 mensen als asocialen zijn gedeporteerd. In Duitsland ging het om zo'n 40.000 tot 60.000 mensen. Dat is een schatting, omdat er in Duitsland veel meer administratie is vernietigd.