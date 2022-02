Kabinet zet 2G-voorstel nu niet door: meer onderzoek is nodig

Het kabinet gaat voorlopig niet door met het omstreden 2G-systeem, waarbij alleen nog mensen die gevaccineerd of recent hersteld zijn toegang hebben tot evenementen en een deel van de horecagelegenheden. Vooraf testen is dan niet meer voldoende. Minister Kuipers houdt het wetsvoorstel voorlopig aan.

Volgens de minister zijn er nog veel vragen rond 2G die eerst beantwoord moeten worden. In een brief aan de Tweede kamer schrijft hij dat onderzocht moet worden onder welke omstandigheden het kan worden ingezet. "Zodat het een proportionele maatregel kan zijn."

2G is omstreden en in de Tweede Kamer is er geen brede steun voor; alleen coalitiepartijen VVD, D66 en CDA zijn uitgesproken voorstander. Voor vandaag staat er stemming in de Kamer op de agenda om het 2G-wetsvoorstel in te trekken. De SGP heeft die motie ingediend, samen met Kamerlid Pieter Omtzigt. ChristenUnie en GroenLinks hebben al aangegeven dat voorstel te steunen.

'Niet weggooien'

Het kabinet heeft wel steeds aangegeven 2G niet van tafel te willen halen. "Laten we het nog niet weggooien", zei premier Rutte recent nog. Kuipers zei eerder dat 2G nodig is als het kabinet de coronaregels wil versoepelen "en tegelijkertijd de pandemie nog enigszins onder de duim" wil houden.

Een van de redenen dat 2G omstreden is, is dat de effectiviteit ervan wordt betwijfeld. Uit onderzoek van de TU Delft bleek twee weken geleden dat het aantal coronabesmettingen nauwelijks wordt afgeremd met de invoering van 2G.

Kuipers schrijft aan de Kamer dat er gezien het Delftse onderzoek "geen noodzaak is" om 2G op korte termijn mogelijk te maken. De minister vraagt de Kamer om het extra onderzoek af te wachten en dus niet vandaag al 2G weg te stemmen.

SGP-leider Van der Staaij laat weten dat de motie vanmiddag wel gewoon in stemming wordt gebracht: